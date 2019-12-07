شكرا لقرائتكم خبر عن بنى سويف يهزم ديروط 2 / 1 ويستعيد صدارة المجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد فريق بنى سويف بقيادة حسن موسى صدارة المجموعة الأولى بالقسم الثانى بعد فوزه على ديروط بهدفين مقابل هدف فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للمسابقة . بتلك النتيجة يرتفع رصيد بنى سويف إلى 16 نقطة فى صدارة الترتيب ، بينما تجمد رصيد ديروط عند 5 نقاط فى المركز قبل الأخير . كان البنك الأهلى صاحب المركز الثانى للمجموعة برصيد 15 نقطة قد وقع فى فخ التعادل السلبى على ملعبه أمام شبان قنا وهو ما جعله يتقهقر فى الترتيب .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بنى سويف يهزم ديروط 2 / 1 ويستعيد صدارة المجموعة الأولى بالقسم الثانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.