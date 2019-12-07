شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم خليفة: فخور بأولادي والرئيس قالنا عايزكم دايما في الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش عن سعادته الغامرة بالتكريم الذي تلقاه أبطال الاسكواش والاتحاد من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الانجازات الأخيرة التي حققها الأبطال المصريين على مستوى الناشئين والكبار.

وقال خليفة في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: فخر لنا جميعا هذا التكريم ويعكس اهتمام الدولة بالرياضة والرياضيين والأبطال وتشجعيهم ودي حاجة كنا بنفتقدها زمان ودلوقتي بقت منظمة ومعتادة وسعيد بتكريم أولادي خاصة أنهم متفوقين عالميا كل مرة .

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أضاف خليفة: الريس قالنا استمروا عايزكم دايما تبقوا في المقدمة وعلى الصدارة انا عارف انكم بتتعبوا لكن لازم تستمروا.

وكرم الرئيس السيسي أبطال الاسكواش: طارق مؤمن بطل العالم، ونور الشربيني بطلة السيدات، بالإضافة لهانيا الحمامي ومصطفى عسل أبطال العالم للناشئين، وأحمد المطعني مدرب المنتخب، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد.