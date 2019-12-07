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شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر والتي تقام على ملعب فيتاليتي، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكشف الألماني يورجن كلوب عن تشكيل فريقه للمباراة والذي حمل بعض المفاجآت كما يلي.
حراسة المرمى: أليسون بيكير
خط الدفاع: جو جوميز - ديان لوفرن - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرستون
خط الوسط: نابي كيتا - جوردان هيندرسون - جيمس ميلنر - أليكس أوكسليد تشامبرلين
خط الهجوم: محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، متفوقاً بفارق 8 نقاط على ليستر سيتي صاحب الوصافة، و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث، بينما يحتل بورنموث المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة.
يدير المباراة الحكم كريس كافاناج، وتبدأ في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.
مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر
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