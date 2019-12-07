شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت بالجملة في تشكيل ليفربول لمواجهة بورنموث والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع مضيفه بورنموث بملعب فيتاليتي، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف الألماني يورجن كلوب عن تشكيل فريقه للمباراة والذي حمل بعض المفاجآت كما يلي. حراسة المرمى: أليسون بيكير Advertisements خط الدفاع: جو جوميز - ديان لوفرن - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرستون خط الوسط: نابي كيتا - جوردان هيندرسون - جيمس ميلنر - أليكس أوكسليد تشامبرلين خط الهجوم: محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو. يدير المباراة الحكم كريس كافاناج، وتبدأ في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

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