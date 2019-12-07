شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعتلي صدارة الليجا بهدفين على إسبانيول والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 حقق فريق ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه "زيدان" فوز مستحق أمام نظيره إسبانيول بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الليجا، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو".

أحرز هدفي ريال مدريد كلا من، رفاييل فاران وكريم بنزيما خلال الدقيقة ٣٧ و٧٩. بهذا الفوز يعتلي ريال مدريد صدارة الليجا برصيد ٣٤ نقطة، أي بفارق مؤقت ثلاث نقاط عن غريمه برشلونة الوصيف لحين مباراته أمام ريال مايوركا، بينما يبقى إسبانيول تسع نقاط بعيدا بالمرتبة التاسعة عشر.

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