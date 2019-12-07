شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام ريـال مدريد x إسبانيول: «بنزيمة» يتألق مع فوز تاريخي للميرنجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارتقى ريال مدريد لقمة ترتيب لاليجا بشكل مؤقت، بعد أن حقق العملاق المدريدي فوزًا بنتيجة 2-0 على إسبانيول، في مباراة ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

وهيمن ريال مدريد على المباراة بشكل شبه تام مع وصول نسبة حيازة الفريق على الكرة إلى أكثر من 60%، وتسديد لاعبو الفريق لـ18 تسديدة (مقابل 6 للضيوف)، 8 منهم على مرمى الحارس دييجو لوبيز الذي قدم مباراة كبيرة وتصدى لـ6 تسديدات من جانب أصحاب الأرض، جميعها من داخل منطقة الجزاء.

وافتتح المدافع الفرنسي رفاييل فاران التهديف بعد 37 دقيقة مسجلًا اول أهدافه في لاليجا هذا الموسم، وهو هدف من صناعة مواطنه، كريم بنزيمة، الذي قدم تمريرته الحاسمة رقم 5 في لاليجا هذا الموسم، وكان اليوم أكثر اللاعبين صناعة للفرص (صنع 6 فرص تهديفية).

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وتفنن لاعبو ريال مدريد في إهدار الفرص، لكن النجم الفرنسي كريم بنزيمة نجح في حسم المباراة قبل نهايتها بـ11 دقيقة مسجلًا الهدف الثاني، وهدفه الشخصي رقم 11 في لاليجا هذا الموسم ليعزز من موقعه في صدارة هدافي المسابقة.

وجاء فوز ريال مدريد اليوم ليحقق الفريق فوزه رقم 1700 في تاريخ لاليجا، ويكون أول نادي في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا العدد من الانتصارات في المسابقة (برشلونة فاز في 1645 مباراة).

وحقق ريال مدريد فوزه رقم 103 ضد إسبانيول، وهو سجل الانتصارات لفريق ضد منافس واحد في تاريخ لاليجا (أقرب الأرقام هو سجل انتصارات برشلونة ضد إسبانيول، 99 مباراة).

وفشل إسبانيول في الخروج بنتيجة إيجابية ليظل النادي الكتالوني في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط وبفارق 4 نقاط كاملة عن مراكز الأمان.

وفشل إسبانيول في الفوز في آخر 6 مباريات في لاليجا (5 هزائم وتعادل)، محققًا اسوأ بداية للفريق في المسابقة بعد أول 16 جولة منذ موسم 2003/2004 (8 نقاط بعد أول 16 جولة).