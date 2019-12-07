شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح أساسيًا و«ماني» على مقاعد بدلاء ليفربول أمام بورنموث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد النجم المصري محمد صلاح، بجانب زميله البرازيلي فيرمينو، للتشكيل الأساسي لليفربول أمام بورنموث، اللقاء الذي سينطلق في تمام الـ 5 مساءً، في إطار الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الجانب الآخر، سيجلس ساديو ماني على مقاعد البدلاء في ظل رغبة المدير الفني يورجن كلوب في القيام بالمداورة وإراحة اللاعبين قبل مواجهة سالزبورج النمساوي والسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وجاء التشكيل كالآتي:

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حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: جوميز، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون

الوسط: هندرسون، ميلنر، كيتا

الهجوم: أوكسليد تشامبرلين، صلاح، فيرمينو