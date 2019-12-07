شكرا لقرائتكم خبر عن ألميريا يستضيف ديبورتيفو ميراندس الليلة.. وسيارة من «آل الشيخ» لمن يتوقع نتيجة اللقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادى ألميريا الإسبانى، نظيره ديبورتيفو ميراندس، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر لبطولة دورى الدرجة الثانية الإسبانى، على ملعب البحر الأبيض المتوسط عند الساعة التاسعة مساء.

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ويحتل ألميريا المركز الثانى في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، ويقاتل الفريق الإسبانى للصعود لدورى الدرجة الأولى.

وكان ألميريا قد فاز في المباراة الماضية على تينيريفي في الجولة الماضية بنتيجة 3-1.

ورصد المستشار تركى ال الشيخ جائزة سيارة لصاحب التوقع الصحيح لنتيجة المباراة، كما أعلن عن مفاجأة كبرى في حالة احتلال الفريق للمركز الأول في نهاية البطولة.