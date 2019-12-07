شكرا لقرائتكم خبر عن ألميريا يستضيف ديبورتيفو ميراندس الليلة.. وسيارة من «آل الشيخ» لمن يتوقع نتيجة اللقاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادى ألميريا الإسبانى، نظيره ديبورتيفو ميراندس، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر لبطولة دورى الدرجة الثانية الإسبانى، على ملعب البحر الأبيض المتوسط عند الساعة التاسعة مساء.
ويحتل ألميريا المركز الثانى في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، ويقاتل الفريق الإسبانى للصعود لدورى الدرجة الأولى.
وكان ألميريا قد فاز في المباراة الماضية على تينيريفي في الجولة الماضية بنتيجة 3-1.
ورصد المستشار تركى ال الشيخ جائزة سيارة لصاحب التوقع الصحيح لنتيجة المباراة، كما أعلن عن مفاجأة كبرى في حالة احتلال الفريق للمركز الأول في نهاية البطولة.
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