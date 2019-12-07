شكرا لقرائتكم مصطفى عسل يعلق على التكريم : كان حلم والرئيس قالنا كملوا زي ما انتوا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي وبطل العالم لناشئين الاسكواش، عن أبرز كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي قالها لأبطال الاسكواش خلال تكريمهم الذي أقيم. Advertisements وقال مصطفى عسل في تصريحات : كان حلم، الريس قالنا كملوا زي ما انتوا، وفخور بوسام الرياضة وبأول مرة تكريم من الرئيس. وحصد مصطفى عسل بطولة العالم للناشئين للعام الثاني على التوالي والتي أقيمت بماليزيا، كما دخل البطل الصغير بقائمة التوب 20 خلال التصنيف العالمي الصادر مؤخراً بشهر ديسمبر الجاري.

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