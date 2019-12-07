شكرا لقرائتكم مصطفى علي يحرز هدف التقدم لحرس الحدود في مرمى بتروجيت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنتهى الشوط الأول من مباراة بتروجت وحرس الحدود المقامة حالياً على ملعب المكس بالإسكندرية في منافسات دور الـ 32 بكأس مصر بالتعادل السلبي ، ويدير لقاء اليوم محمود ناصف وهشام الدسوقي وصالح محمد. ومعهم سعيد حمزة حكما رابعا.

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة من الفريقين ولم يشهد إثارة كثيرة بسبب الطريقة الدفاعية التى لعب بها كل فريق خوفاً من إهتزاز شباكه بالأهداف.

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ويسعى طارق العشري المدير الفني للحدود لعبور محطة بتروجت في رحلة التقدم بمسابقة الكاس لتجنب مفاجآت الكأس أمام بتروجت العنيد بقيادة علاء عبد العال والذى ينافس في دوري القسم الثاني.

ويحتل حرس الحدود المركز السابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 9 نقاط، بعدما خاض أبناء طارق العشري 6 مباريات، فازوا في مباراتين وتعادلوا في ثلاث مباريات وتلقوا الهزيمة في مباراة واحدة.