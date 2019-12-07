شكرا لقرائتكم الزمالك ضد أول أغسطس .. الأبيض يتوجه إلي استاد السلام في السابعة مساءا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتجه فريق الزمالك إلي استاد السلام في السابعة مساءا استعدادا لمواجهة أول أغسطس الأنجولي ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ويعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون ، التشكيل الذي سيخوض به المباراة في المحاضرة الأخيرة التي ستقام في غرفة الملابس بالاستاد فور وصول الفريق الي الملعب.

ويحتاج الزمالك للفوز اليوم علي فريق أول أغسطس الأنجولي للحفاظ علي اماله في المنافسة علي التأهل لدور الـ 8 ، بعد خسارته في المباراة الاولي أمام مازيمبي الكونغولي 3/0 في الكونغو.