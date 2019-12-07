شكرا لقرائتكم الزمالك ضد أول أغسطس .. الأبيض يتوجه إلي استاد السلام في السابعة مساءا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون ، التشكيل الذي سيخوض به المباراة في المحاضرة الأخيرة التي ستقام في غرفة الملابس بالاستاد فور وصول الفريق الي الملعب.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ضد أول أغسطس .. الأبيض يتوجه إلي استاد السلام في السابعة مساءا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.