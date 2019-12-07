شكرا لقرائتكم الأهلي يتلقى عرضين من الإسماعيلى لضم حسين السيد فى الشتاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادي الأهلي عرضين شفهين من الإسماعيلي وانبي لضم حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأحمر خلال الميركاتو الشتوى القادم، سواء على طريقة الإعارة أو من خلال بيعه بشكل نهائي.

ووافق رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على إعارة حسين السيد، بعد أن طلب اللاعب الرحيل من أجل الحصول على فرصة اللعب، خاصة أنه لا يشارك مع الفريق منذ عودته من الإعارة في نادي الاتفاق السعودي.

وكان مارسيلو على مقربة من الانتقال للإسماعيلي مطلع الموسم الجاري، إلا أن الخلاف المادي بين الطرفين حال دون اتمام الصفقة في وقتها ليستمر اللاعب داخل القلعة الحمراء.