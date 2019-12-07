شكرا لقرائتكم عمر صلاح: أول مرة أشعر بالفخر بتكريم السيسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمر صلاح حارس سموحة والمنتخب الأولمبى، إنه أول مرة يشعر بالفخر لعمل قد قدمه بعد تكريمه مع زملائه بالمنتخب الأولمبى، من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

Advertisements

قال عمر صلاح :"أول مرة أشعر إني فخور بحاجة عملتها بعد تكريم الرئيس السيسى لنا، فخر لى إن يكرمنى رئيس الجمهورية بشخصه وقالنا إنتم أسعدتم الشعب المصرى واصلوا ذلك العمل فى أولمبياد طوكيو ونعده بذلك إن شاء الله".

وأوضح حارس المنتخب الأولمبى إنه يتقدم بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه للمنتخب الوطنى، قائلاً:"نعد الرئيس إن نكون على قدر تلك المسؤولية وسنواصل إسعاد الشعب المصرى فى الأولمبياد".