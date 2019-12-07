شكرا لقرائتكم حرس الحدود يتأهل إلى دور الـ16 فى كأس مصر على حساب بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل فريق حرس الحدود لدور الـ16 بكأس مصر بعد الفوز على بتروجت بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم،السبت،على ملعب المكس بالإسكندرية وبذلك يضرب الحرس موعداً مع فريق أبو قير للأسمدة في دور الـ16 للكأس حيث صعد أبو قير لهذا الدور مُتخطياً عقبة الإنتاج الحربي في دور الـ32 بضربات الجزاء.

وأدار لقاء اليوم محمود ناصف وهشام الدسوقى وصالح محمد، ومعهم سعيد حمزة حكما رابعا.

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة من الفريقين ولم يشهد إثارة كثيرة بسبب الطريقة الدفاعية التي لعب بها كل فريق خوفاً من إهتزاز شباكه بالأهداف.

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الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني هادئة أيضاً لكن بمرور الوقت نشط أداء الفريقين وزادت الخطورة على مرمى الفريقين وأن كانت الخطورة الأكبر لحرس الحدود الذى نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 69 عن طريق مصطفى علي.

وحاول بتروجت تسجيل هدف التعادل كما ضغط الحرس لتسجيل هدف ثاني لينتهي اللقاء بفوز الحدود بهدف نظيف ويصعد لملاقاة أبوقير للاسمدة في دور الـ16 في البطولة.

ويحتل حرس الحدود المركز السابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 9 نقاط، بعدما خاض أبناء طارق العشري 6 مباريات، فازوا في مباراتين وتعادلوا في ثلاث مباريات وتلقوا الهزيمة في مباراة واحدة ، فيما ينافس فريق بتروجت في دوري القسم الثاني.