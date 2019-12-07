شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى ضد النصر .. رزاق سيسيه يتقدم بالهدف الأول لزعيم الثغر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم رزاق سيسيه مهاجم الاتحاد السكندري بهدف لفريقه فى مرمى النصر حيث أحرز الايفوراي الهدف فى الدقيقة 68 من عمرالمباراة.

وتعادل الاتحاد السكندرى سلبيا أمام النصر فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

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بدأ الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل يضم، محمود الزنفلي في حراسة المرمى وأسامة العزب واسلام.جمال ومحمد أنور وصبري رحيل وخالد الغندور ونور السيد وأحمد راشد واليمن غباشي ورزاق سيسيه واكوي، بينما خاض النصر المباراة بتشكيل مكون من أحمد بدوي في حراسة المرمي وحمودة سمير وأحمد اشرف ودخير محمد واسامه الليبي ومؤمن عاطف ومحمود حسونة ومحمد عبد الناصر اوشا وعادل خضرة وبابا ابراهيم فاي ومحمود السيد.

ويشهد اللقاء مشاركة العنصر النسائي من خلال طاقم التحكيم الذي يضم صبري إبراهيم حكم ساحة ويوسف البساطي مساعد اول ومني عطا الله مساعد ثاني وشاهندة المغربي حكم رابع.