شكرا لقرائتكم الزمالك يفسخ عقد خالد بوطيب بالتراضي مقابل التنازل عن مستحقاته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان خالد بو طيب قد خرج من الحسابات الفنية فى الزمالك بعد تعرضه لإصابة فى الركبة ويرغب مسؤولو الأبيض فى فسخ التعاقد معه بصورة ودية مع تنازل اللاعب عن باقي مستحقاته وتسوية الأمور المالية معه.
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