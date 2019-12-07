شكرا لقرائتكم الزمالك يفسخ عقد خالد بوطيب بالتراضي مقابل التنازل عن مستحقاته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو نادي الزمالك مع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق، علي فسخ التعاقد بالتراضي بين اللاعب والنادي في يناير المقبل، ليكون حرا في اختيار النادي الذي سينضم له.

وعرض مسئولو الزمالك علي بوطيب التنازل عن باقي مستحقاته لدي النادي مقابل منحه الاستغناء الخاص به في يناير المقبل، لتنتهي علاقة الزمالك بخالد بوطيب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان خالد بو طيب قد خرج من الحسابات الفنية فى الزمالك بعد تعرضه لإصابة فى الركبة ويرغب مسؤولو الأبيض فى فسخ التعاقد معه بصورة ودية مع تنازل اللاعب عن باقي مستحقاته وتسوية الأمور المالية معه.