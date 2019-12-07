شكرا لقرائتكم شيتوس: أتمنى تجدد اللقاء مع السيسى بعد العودة من طوكيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب وائل رياض "شيتوس" مدرب منتخب مصر الأوليمبى، عن سعادته الغامرة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمنتخب الأولمبى بعد تحقيق حلم الأولمبياد والفوز بأمم افريقيا تحت 23 سنة.
قال شيتوس إن مصدر سعادته يأتى من منطلق أن التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو أكبر مسئول فى الدولة، ما يعنى أن هناك تقديرا للإنجاز الذى تحقق وأسعد جموع الشعب المصرى.
تابع شيتوس أنه يتمنى أن يتجدد اللقاء مع الرئيس السيسى فى أغسطس المقبل بعد العودة من طوكيو وتحقيق ميدالية أولمبية لإسعاد الجماهير ومواصلة الانجازات.
وعن كلمة الرئيس السيسى للاعبين والجهاز الفنى، قال شيتوس إن الرئيس قابلهم بحفاوة وقال لهم:" متشكرين ليكم جدا.. أنتم استعدتمونا وأسعدتم الشعب المصرى كله.. ومصر كلها وراكم وكل الإمكانيات مسخرة لكم الفترة الجاية علشان تستمروا فى النجاح ورفع إسم مصر فى المحافل الدولية".
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