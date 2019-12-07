رسمياً.. الاتحاد السكندري يتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر...

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وتقدم رزاق سيسيه للإتحاد السكندرى فى الدقيقة 66 من عمر المباراة، بعدما تسلم تمريرة حريرية داخل منطقة الجزاء وسددها فى مرمى النصر.
بدأ الإتحاد السكندرى المباراة بتشكيل يضم، محمود الزنفلي في حراسة المرمى واسامه العزب واسلام.جمال ومحمد انور وصبري رحيل وخالد الغندور ونور السيد واحمد راشد واليمن غباشي ورزاق سيسيه واكوي، بينما خاض النصر المباراة بتشكيل مكون من أحمد بدوي في حراسة المرمي وحمودة سمير واحمد اشرف ودخير محمد واسامه الليبي ومؤمن عاطف ومحمود حسونة ومحمد عبدالناصر اوشا وعادل خضرة وبابا ابراهيم فاي ومحمود السيد.
ويشهد اللقاء مشاركة العنصر النسائي من خلال طاقم التحكيم الذي يضم صبري ابراهيم حكم ساحة ويوسف البساطي مساعد اول ومني عطا الله مساعد ثاني وشاهندة المغربي حكم رابع.
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