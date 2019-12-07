شكرا لقرائتكم هانيا الحمامي: اليوم تحققت أمنيتي بتكريم الرئيس السيسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعربت هانيا الحمامي بطلة العالم لناشئات الاسكواش عن سعادتها الغامرة بتكريكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وحصولها على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى وهو أعلى وسام رياضي من الدولة.

وقالت هانيا في تصريحات : فخورة جداً بهذا التكريم وحققت أمنيتي منذ تتويجي بالبطولة ظهرت في أكثر من برنامج وقلت أنني أتمنى مقابلة الرئيس واليوم تحققت أمنيتي.

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أضافت هانيا: سعادتي كبيرة جداً بوسام الرياضة و الرئيس قالنا مبروك.

كانت هانيا الحمامي قد حصدت لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش التي أقيمت بماليزيا، على مستوى المنافسات الفردية ومع منتخب الناشئات.