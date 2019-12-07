شكرا لقرائتكم أبها يهزم العربي ويتأهل لملاقاة التعاون في كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق أبها إلى دور الستة عشر ببطولة كأس ملك السعودية لكرة القدم بتغلبه على العربي 1 -صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت، في دور الـ32 من البطولة.

ويدين أبها بالفضل في هذا الفوز للاعبه فانيفا اندرياتسيما، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز، تأهل أبها لمواجهة التعاون، حامل اللقب، في دور الستة عشر، وكان التعاون تأهل لدور الستة عشر بتغلبه على العين 2 - صفر في دور الـ32.