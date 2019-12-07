شكرا لقرائتكم أبها يهزم العربي ويتأهل لملاقاة التعاون في كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق أبها إلى دور الستة عشر ببطولة كأس ملك السعودية لكرة القدم بتغلبه على العربي 1 -صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت، في دور الـ32 من البطولة.
ويدين أبها بالفضل في هذا الفوز للاعبه فانيفا اندرياتسيما، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79.
وبهذا الفوز، تأهل أبها لمواجهة التعاون، حامل اللقب، في دور الستة عشر، وكان التعاون تأهل لدور الستة عشر بتغلبه على العين 2 - صفر في دور الـ32.
كانت هذه تفاصيل خبر أبها يهزم العربي ويتأهل لملاقاة التعاون في كأس الملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.