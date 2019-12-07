اخبار الرياضه

أبها يهزم العربي ويتأهل لملاقاة التعاون في كأس الملك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم أبها يهزم العربي ويتأهل لملاقاة التعاون في كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق أبها إلى دور الستة عشر ببطولة كأس ملك لكرة القدم بتغلبه على العربي 1 -صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت، في دور الـ32 من البطولة.

ويدين أبها بالفضل في هذا الفوز للاعبه فانيفا اندرياتسيما، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز، تأهل أبها لمواجهة التعاون، حامل اللقب، في دور الستة عشر، وكان التعاون تأهل لدور الستة عشر بتغلبه على العين 2 - صفر في دور الـ32.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبها يهزم العربي ويتأهل لملاقاة التعاون في كأس الملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا