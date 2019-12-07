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روما يتعادل مع إنتر ميلان ويحرمه من تعزيز الصدارة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط فريق إنتر ميلان في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه روما خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في المرحلة الخامسة عشر من لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة يوفنتوس ولاتسيو التي تقام يوم السبت.

كما رفع روما رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة كالياري وساسولو بعد غد الأحد.

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