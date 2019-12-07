إيفرتون يبدأ حقبة ما بعد سيلفا بإسقاط تشلسي









اسماء السيد - رد إيفرتون بأفضل طريقة على إقالة مدربه البرتغالي ماركو سيلفا، بفوز كبير على ضيفه تشلسي 3-1 السبت في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ملحقا بالنادي اللندني خسارته الثالثة في آخر أربع مباريات في البطولة المحلية.

وأقالت إدارة القطب الثاني لليفربول البرتغالي الخميس في أعقاب الخسارة القاسية بنتيجة 2-5 في "دربي" المدينة أمام الفريق الأحمر متصدر الترتيب، ليتولى مهامه بشكل موقت الاسكتلندي دنكان فيرغوسون.

وتمكن الأخير في مباراة اليوم من التفوق على تشلسي ومدربه النجم السابق فرانك لامبارد، من خلال أداء هجومي قوي أثمر هدفين لدومينيك كالفرت-لوين (49 و84) وآخر للبرازيلي ريتشارليسون (5)، مقابل هدف وحيد للكرواتي ماتيو كوفاشيتش في الدقيقة 52.

وهي الخسارة الثالثة لتشلسي في آخر أربع مباريات في الدوري الممتاز، في سلسلة من النتائج المخيبة تلي تحقيقه ستة انتصارات متتالية.

ويأتي هذا التراجع مع استعداد النادي الأزرق لاستضافة ليل الفرنسي الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. ويحتل تشلسي المركز الثالث في المجموعة برصيد ثماني نقاط، تساويا مع فالنسيا الثاني، وبفارق نقطتين خلف أياكس أمستردام الهولندي المتصدر، ولا يزال منافسا على التأهل الى الدور ثمن النهائي من المسابقة القارية.

Advertisements

وعلى رغم أفضليته في الاستحواذ على الكرة خلال المباراة، فشل تشلسي في تحويل سيطرته الى أهداف، لاسيما في ظل أخطاء دفاعية مكلفة.

وافتتح ريتشارليسون التسجيل لإيفرتون في الدقيقة الخامسة بكرة رأسية من داخل المنطقة بعد عرضية للفرنسي جبريل سيديبيه من الجهة اليمنى.

وفي مطلع الشوط الثاني، عزز كالفرت-لوين رصيد فريقه بهز شباك حارس المرمى الإسباني كيبا أريسيبالاغا بتسديدة قوية من داخل المنطقة (49)، قبل أن يتمكن كوفاشيتش من تقليص الفارق سريعا بتسديدة "على الطاير" من خارج المنطقة، وضعها على يمين الحارس جوردان بيكفورد.

وانتظر إيفرتون الذي تمكن من تهديد مرمى الحارس الإسباني مرارا على امتداد الشوطين، حتى الدقيقة 84 لحسم النتيجة، بهدف مخادع لكالفرت-لوين الذي وضع الكرة باتقان في الشباك بعد معمعة دفاعية.

وتأتي خسارة تشلسي غداة قرار محكمة التحكيم الرياضي خفض عقوبة منع التعاقدات المفروضة عليه من الاتحاد الدولي (فيفا) على خلفية مخالفته قواعد انتقال اللاعبين القصَّر. وبموجب القرار، بات في امكان تشلسي إبرام تعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية (كانون الثاني/يناير المقبل)، بدلا من الانتظار حتى فترة الانتقالات الصيفية.

وتشهد المرحلة مباريات قوية في وقت لاحق السبت، أبرزها حلول المتصدر ليفربول ضيفا على بورنموث، و"دربي" مدينة مانشستر بين بطل الموسمين الماضيين سيتي وغريمه يونايتد على ملعب الأول.