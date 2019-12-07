شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشاركة الاهلي في مؤتمر ويمبلي بلندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النادي الأهلي في مؤتمر ويمبلي الدولي؛ تلبية للدعوة التي تلقاها النادي في أبريل الماضي ليكون النادي الإفريقي والعربي الوحيد بين صفوف الأندية العالمية المشاركة في هذا المؤتمر والذي يقام كل عام كملتقى بين الأندية العالمية المقبلة على مشروعات إنشائية جديدة أو التي تسعى لتطوير منشآتها الحالية بما يتفق مع الميزانية المالية والقيم التسويقية التي تعكس الجماهيرية الغفيرة للأندية الكبرى.

وشارك في المؤتمر أيضًا العديد من الشركات المتخصصة في مجالات التصميم والتطوير وتسويق العلامة التجارية ، وبجانب الحضور الفاعل للنادي الأهلي تواجدت أندية "برشلونة، مانشستر يونايتد، باريس سان چيرمان، ليڤربول، ايڤرتون ،ڤالنسيا الإسباني ومنيوستا ڤايكينكز الأمريكي" .

وقدم المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي وممثل النادي بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي عرضاً كاملاً عن تاريخ الأهلي وجماهيريته في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تحقيقاً للبطولات في العالم.

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وتطرق سراج الدين لقيمة الأهلي التسويقية وحجم فروع النادي ومنشآته المختلفة ودوره المجتمعي وحجم الميزانية الأخيرة ومشروعاته السابقة والمستقبلية .

جاءت مشاركة الأهلي في هذا المؤتمر للترويج لاسم والعلامة التجارية للنادي ولمشروعاته على النطاق العالمي ومواكبة ما هو جديد والاستفادة مما توصلت إليه تجارب الأندية العالمية في مجال التطوير والتسويق لمشروعاتها.



محمد سراج في مؤتمر لندن