شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الاتحاد السكندرى يهزم النصر 1 / 0 ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الاتحاد السكندرى إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر على حساب فريق النصر بعد الفوز بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32.

وتقدم رزاق سيسيه للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 66 من عمر المباراة، بعدما تسلم تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء وسددها فى مرمى النصر.

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وبدأ الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل يضم، محمود الزنفلي في حراسة المرمى واسامه العزب واسلام.جمال ومحمد انور وصبري رحيل وخالد الغندور ونور السيد واحمد راشد واليمن غباشي ورزاق سيسيه واكوي، بينما خاض النصر المباراة بتشكيل مكون من أحمد بدوي في حراسة المرمي وحمودة سمير واحمد اشرف ودخير محمد واسامه الليبي ومؤمن عاطف ومحمود حسونة ومحمد عبدالناصر اوشا وعادل خضرة وبابا ابراهيم فاي ومحمود السيد.

ويشهد اللقاء مشاركة العنصر النسائي من خلال طاقم التحكيم الذى يضم صبرى إبراهيم حكم ساحة ويوسف البساطي مساعد اول ومنى عطا الله مساعد ثاني وشاهندة المغربى حكم رابع.