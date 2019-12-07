اخبار الرياضه

الزمالك يتفق مع خالد بوطيب على فسخ التعاقد بالتراضى فى يناير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع خالد بوطيب على فسخ التعاقد بالتراضى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو نادى الزمالك مع المغربى خالد بوطيب ، مهاجم الفريق، على فسخ التعاقد بالتراضى فى يناير المقبل، ليكون حرا فى اختيار النادى الذى سينضم له.

وعرض مسئولو الزمالك على بوطيب التنازل عن باقى مستحقاته لدى النادي مقابل منحه الاستغناء الخاص به فى يناير المقبل، لتنتهى علاقة الزمالك بخالد بوطيب فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كان خالد بو طيب قد خرج من الحسابات الفنية فى الزمالك بعد تعرضه لإصابة فى الركبة، ويرغب مسؤولو الأبيض فى فسخ التعاقد معه بصورة ودية مع تنازل اللاعب عن باقي مستحقاته وتسوية الأمور المالية معه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتفق مع خالد بوطيب على فسخ التعاقد بالتراضى فى يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا