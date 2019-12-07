شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع خالد بوطيب على فسخ التعاقد بالتراضى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو نادى الزمالك مع المغربى خالد بوطيب ، مهاجم الفريق، على فسخ التعاقد بالتراضى فى يناير المقبل، ليكون حرا فى اختيار النادى الذى سينضم له.

وعرض مسئولو الزمالك على بوطيب التنازل عن باقى مستحقاته لدى النادي مقابل منحه الاستغناء الخاص به فى يناير المقبل، لتنتهى علاقة الزمالك بخالد بوطيب فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كان خالد بو طيب قد خرج من الحسابات الفنية فى الزمالك بعد تعرضه لإصابة فى الركبة، ويرغب مسؤولو الأبيض فى فسخ التعاقد معه بصورة ودية مع تنازل اللاعب عن باقي مستحقاته وتسوية الأمور المالية معه.