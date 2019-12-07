شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: تكريم الرئيس وسام على صدرى.. وإشادته بالمدرب الوطنى أسعدتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى شوقى غريب ، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، سعادته التى لا توصف باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لجميع أعضاء المنتخب الأولمبى الذى حقق مؤخراً إنجازاً غير مسبوق بعد الفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وكشف غريب لـ"الخليج 365" رسالة الرئيس السيسى للمنتخب الأولمبى ونصها، "حققتم شيئاً جميلاً، أشكركم على ذلك، نجحتم فى إسعاد الشعب المصرى وهو ما يجب أن نسعى لتحقيقه طوال الوقت".

وأضاف، "يجب مواصلة الجهد الفترة المقبلة للاستمرار فى الإنجازات لأن التوفيق يأتى لمن يجتهد فى عمله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

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وأكد المدير الفنى للمنتخب الأولمبى أن الرئيس السيسى أشاد بالمدرب المصرى وقدرته على تحقيق الإنجازات وتخطى الصعاب، وهو ما أسعدنى بشدة، مشدداً على أن رسالة الرئيس واستقباله وسام على صدره.

حضر التكريم عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وجميع أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى بقيادة شوقى غريب، والـ21 لاعبا المتواجدين فى القائمة.

ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية جميع أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى فى الرياضة.