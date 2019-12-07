شكرا لقرائتكم خبر عن حارس المنتخب الأولمبى: الرئيس قال لنا أسعدتم الشعب.. وأول مرة أشعر بالفخر بعملى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمر صلاح ، حارس سموحة والمنتخب الأولمبى، أنه لأول مرة يشعر بالفخر لعمل قدمه بعد تكريمه مع زملائه بالمنتخب الأولمبى من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال عمر صلاح لـ"الخليج 365"، "أول مرة أشعر بالفخر بحاجة عملتها بعد تكريم الرئيس السيسى، فخر لى أن يكرمنى رئيس الجمهورية بشخصه، وقال لنا أنتم أسعدتم الشعب المصرى، واصلوا ذلك العمل فى أولمبياد طوكيو، ونعده بذلك إن شاء الله".

وتقدم حارس المنتخب الأولمبى بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه للمنتخب الوطنى، قائلاً، "نعد الرئيس أن نكون على قدر المسؤولية وسنواصل إسعاد الشعب المصرى فى الأولمبياد".