شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يمنع الحكام رسميا من التعامل مع السوشيال ميديا، الجبلاية تستعجل الزمالك لسداد المديونيات ويهدده بالاستبعاد من دورى الأبطال.

أرسلت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، خطابات إلى جميع اللجان الفرعية تحذر فيها الحكام من التعامل مع جميع وسائل التواصل الاجتماعى، أو مناقشة أى ملف يتعلق بالتحكيم عليها وإلا سيتم إيقاف أى حكم لا يلتزم بالقرار.

أحمد فتحي يواصل تغريداته الغامضة: لا وقت للأحقاد

واصل أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي ومنتخب مصر، تغريداته الغامضة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر.

فايلر يحتوي أزمة وليد أزارو قبل مران الاهلي غداً

يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي غدا الأحد جلسة قبل مران الفريق، مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق بعد أعتراض اللاعب على عدم مشاركته في لقاء الهلال السوداني، حيث ألقى بقميص التسخين في أرض الملعب بعدما تأكد من عدم مشاركته في اللقاء عقب انتهاء التغييرات .

اتحاد الكرة يستعجل الزمالك لسداد المديونيات ويهدده بالاستبعاد من دورى الأبطال

أجري مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اتصالات بمسئولو نادي الزمالك من اجل سرعة سداد المستحقات المتأخرة لمحمود فتح الله لاعب الزمالك السابق واخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسداد المديونيات خوفا من سحب رخصة المحترفين وبالتالي استبعاد الزمالك من دوري ابطال افريقيا لمخالفة النادي احد شروط الاندية المحترفة .

الأهلي يطلب "حق رعاية" النني من بشكتاش التركي

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أرسل النادي الاهلي خطاباً رسمياً لنادي بشكتاش التركي من أجل استعجال الحصول على حق رعاية محمد النني لاعب المنتخب الوطني الأول والذى يُعد أحد ناشئي القلعة الحمراء.

اتحاد الكرة يستخرج رخصة " إجبارية " للحكام بسبب الـvar

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أنه سيكون هناك دورة تدريبية للحكام فى كيفية إستخدام تقنية الفيديو و الـvar خلال الفترة المقبلة ، مؤكداً أن هذا الأمر سيكون طريق الحكام للتواجد فى الدوري الممتاز وإدارة المباريات ، ولن يتم السماح لأي حكم بإدارة المباريات مع بداية تطبيق تقنية الفيديو لم يحصل على رخصة الـvar .

منتخب الكرة النسائية يشارك فى بطولة شمال أفريقيا بالجزائر

استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف على خوض منافسات بطولة شمال أفريقيا الودية، المقرر لها 22 ديسمبر الجارى بدولة الجزائر، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم تحت 20 سنة.

السيسى يمنح منتخبات الأولمبى والاسكواش والكاراتيه وسام الرياضة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، كلاً من المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبى المنتخب الوطنى للاسكواش، الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين، وبعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطنى البارليمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخراً بأستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التى تولت تدريبهم، حيث منح الرئيس السيسي وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.

شهد مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضلاً عن رؤساء ومسئولى الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية.

الاتحاد الدولى يسحب تنظيم بطولة العالم للأثقال من مصر بعد تأكيد الإيقاف

قرر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال سحب تنظيم بطولة العالم المقرر إقامتها العام المقبل من مصر، فى ظل قرار إيقاف نشاط اللعبة فى مصر لمدة عامين من المشاركات الدولية.

وأعلنت المحكمة الرياضية الدولية تأييد قرار الاتحاد الدولي للعبة بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين، وحرمان لاعبى رفع الأثقال المصريين من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020 .