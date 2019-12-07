شكرا لقرائتكم خبر عن هانى قشطة: الرئيس كان فرحاً بأبطال الكاراتيه ومجهودنا لم يذهب هباءً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى قشطة، مدرب منتخب الكوميتيه آنسات، أن الرئيس السيسي كان فى غاية السعادة أثناء تكريم بعثة منتخب الكاراتيه، وظهرت الابتسامة على وجهه فرحا بالأبطال والإنجازات التى حققوها والتفوق على 86 دولة شاركت فى البطولة.
وأضاف قشطة أن البعثة تم تكريمها مع الاسكواش مع تسليم لاعبى الميداليات الذهبية وسام الرياضة من الدرجة الأولى، والفضية والبرونزية الدرجة الثانية مع شهادات تقدير من الرئيس.
وتابع قشطة، "تكريم الرئيس يعنى أن الجهد الذى نبذله لم يضع هباءً، ويعتبر دافعاً معنوياً أفضل من كل كنوز الدنيا".
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