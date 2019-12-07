مصطفى عسل عن تكريم الرئيس: حلم.. والريس قالنا كملوا زى ما انتوا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصطفى عسل ، لاعب النادى الأهلي وبطل العالم لناشئى الاسكواش، عن أبرز كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى التي قالها لأبطال الاسكواش خلال تكريمهم اليوم.
وقال مصطفى عسل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "كان حلم، الريس قالنا كملوا زى ما أنتوا، وفخور بوسام الرياضة وبأول مرة تكريم من الرئيس.
وحصد مصطفى عسل بطولة العالم للناشئين للعام الثانى على التوالى التى أقيمت بماليزيا، كما دخل البطل الصغير بقائمة التوب 20 خلال التصنيف العالمى الصادر مؤخراً بشهر ديسمبر الجارى.
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