بطلة الكاراتيه: تكريم الرئيس لنا مع كرة القدم يعكس المساواة بين الرياضات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه والحاصلة على ذهبية بطولة العالم والتى تم تكريمها ضمن بعثة الكاراتيه اليوم من الرئاسة، أن تكريم الرئيس السيسي لهم مع المنتخب الأولمبى لكرة القدم يعنى المساواة بين جميع الرياضات وعدم التفرقة بين الألعاب وكذلك اهتمام الدولة بكل اللاعبين فى مختلف الألعاب الرياضية .
وأضافت لاعبة منتخب الكاراتيه أن الرئيس وجه الشكر لهم قائلا، "عقبال المرة الجاية"، وهو ما يعد دافعاً لتحقيق المزيد من البطولات، خاصة أن الاهتمام أصبح ملحوظا من جانب الرئاسة مسئولى الرياضة .
وكشفت فريال أشرف أنها سبق وحصلت على وسام الجمهورية من الدرجة الثانية بعد حصولها على فضية دورة الألعاب الأفريقية لكن تم استلام الوسام من الاتحاد وليس من الرئاسة، لذا هذه المرة تختلف وتعد الأولى التى ألتقى فيها الرئيس، وبمجرد علمى بذلك سعدت كثيراً جداً.
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