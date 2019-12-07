ماذا فعل كارتيرون فى مبارياته الأفريقية قبل لقاء الزمالك وأول أغسطس؟

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كارتيرون له العديد من التجارب الأفريقية، سواء عندما كان يتولى قيادة الأهلى أو الرجاء المغربى ومازيمبى الكونغولى، ويستعرض ”الخليج 365” ماذا فعل كارتيرون فى مبارياته الأفريقية قبل مباراة الزمالك وأول أغسطس..
- كارتيرون مع مازيمب
تولى كارتيرون تدريب فريق مازيمبى الكونغولى فى مايو 2013، حتى عام 2016، وحقق معه العديد من الإنجازات، لعل أبرزها الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2015، والتى منحته التأهل لكأس العالم للأندية، وحصل على المركز السادس، بالإضافة للفوز بلقب كأس السوبر الأفريقى، ونجح فى حصد بطولة الدورى الكونغولى فى مناسبتين، ثم رفض تمديد عقده مع النادى الكونغولى ليرحل باحثاً عن مغامرة جديدة.
- كارتيرون مع الأهلى
تولى كارتيرون تدريب الأهلى فى 12 يونيو 2018، وقاد الفريق فى 21 مباراة خلال 160 يوماً، فاز فى 12 مباراة وتعادل 6 مرات وهزم فى ثلاث مباريات.
من بين مشاركاته مع الأهلى قاد الفريق فى 10 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا حقق الفوز فى 8 مباريات وهزم فى مباراة وتعادل فى مثلها، إلا أن الهزيمة كانت بمثابة الصدمة أمام الترجى التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز ذهاباً بثلاثية مقابل هدف، لكن ثلاثية سعد بقير وأنيس البدرى فى الذهاب حولت أحلام المدرب الفرنسي إلى كوابيس، بعدما فقد اللقب الأفريقى.
- كارتيرون مع الرجاء المغربى
خاض كارتيرون رحلة جديدة مع فريق الرجاء المغربى، خلفا للمدرب الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، ونجح مع الفريق فى حصد لقب السوبر الأفريقى على حساب نادى الترجى التونسى، بهدفين مقابل هدف، ليثأر من هزيمته فى نهائى دورى الأبطال مع الأهلى.
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