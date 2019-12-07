شكرا لقرائتكم خبر عن شيتوس: "الرئيس قال لنا متشكرين وكل الإمكانات مسخرة لكم لاستمرار النجاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وائل رياض "شيتوس"، مدرب منتخب مصر الأوليمبى، عن سعادته الغامرة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى للمنتخب الأولمبى بعد تحقيق حلم الأولمبياد والفوز بأمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وقال شيتوس لـ"الخليج 365"، إن مصدر سعادته يأتى من منطلق أن التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو أكبر مسئول فى الدولة، ما يعنى أن هناك تقديرا للإنجاز الذى تحقق وأسعد جموع الشعب المصرى.

وتمنى شيتوس أن يتجدد اللقاء مع الرئيس السيسى فى أغسطس المقبل بعد العودة من طوكيو وتحقيق ميدالية أولمبية لإسعاد الجماهير ومواصلة الإنجازات.

وعن كلمة الرئيس السيسى للاعبين والجهاز الفنى، قال شيتوس إن الرئيس قابلهم بحفاوة وقال لهم، "متشكرين ليكم جدا.. أنتم استعدتمونا وأسعدتم الشعب المصرى كله.. ومصر كلها وراكم وكل الإمكانيات مسخرة لكم الفترة الجاية علشان تستمروا فى النجاح ورفع إسم مصر فى المحافل الدولية".