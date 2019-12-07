المنتخب الأولمبي يكشف لمصراوي كواليس تكريم السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق: أبدى وائل رياض "شيتوس"، مدرب المنتخب الأولمبي، سعادته بعد زيارته برفقة اللاعبين وباقي الجهاز الفني للرئيس عبدالفتاح السيسي. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم السبت المنتخب الأوليمبي الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو. وقال شيتوس، في تصريحات خاصة لمصراوي: "هذه الزيارة كانت للتهنئة بعد تتويجنا ببطولة أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما والصعود للأولمبياد". Advertisements وأضاف: "هذا شرف كبير جدا للاعبين والجهاز الفني، إنها بمثابة جائزة لهم بعد الفوز بالبطولة". وأوضح: "الرئيس طالبهم ببذل الجهد في الفترة المقبلة لتحقيق أكبر استفادة قبل الأولمبياد". وأتم شيتوس تصريحاته قائلا: "وعدنا الرئيس السيسي بأن الزيارة القادمة ستكون عقب الأولمبياد وأن تكن معهم ميدالية تليق باسم مصر".

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