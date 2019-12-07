مباشر بريميرليج.. بورنموث 0 - 0 ليفربول.. صلاح أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة بورنموث وليفربول في إطار منافسات المرحلة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج". ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي و11 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث. في المقابل، يتواجد بورنموث في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة. Advertisements تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - جو جوميز - ديان لوفرين - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون - نابي كيتا - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - أليكس تشامبرلين - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو. تشكيل بورنموث: رامسيدلي - فرانسيس - ميجام - أكي - ريكو - جروينفيلد - ليرما - بيلينج - فريزر - كالوم ويسلون - سولانكي. تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل..

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