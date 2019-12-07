الاتحاد والحرس يعبران لثمن نهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع فريق الاتحاد السكندري أن يواصل عروضه المميزة بالفوز على النصر بهدف دون رد في لقاء جاء ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

الفريق السكندري أنهى المباراة لصالحه بعد هدف سجله الإيفواري الشاب رزاق سيسيه في الدقيقة 66 من زمن أحداث المباراة.

هذا الفوز جعل الاتحاد متصدر الدوري حاليًا ينتظر الفائز من مباراة أسوان طنطا والمقرر لها غدًا الأحد لمواجهته في دور الـ16.

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وفي مباراة أخرى وتحديدًا على ملعب "المكس" تمكن فريق حرس الحدود من اللحاق بالفرق المتأهلة لدور ثمن نهائي بالفوز على بتروجيت بهدف دون رد.

هدف الحرس الوحيد جاء عن طريق لاعبه مصطفى علي في الدقيقة 69 من زمن أحداث المباراة.

وسيواجه فريق الحرس منافسه أبو قير للأسمدة في الدور المقبل بعدما تمكن الفريق الآخر من التأهل على حساب الإنتاج الحربي.