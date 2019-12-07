صلاح أساسياً أمام بورنموث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي جوهر: قرر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الدفع بمحمد صلاح نجم الريدز فى التشكيل الأساسي الذي بورنموث في الخامسة من مساء اليوم السبت. ويحل نادي ليفربول الإنجليزي ضيفاً على نظيره بورنموث ، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلم الخليج 365 أن محمد صلاح عاد للتشكيل الأساسي مرة أخرى عقب غيابه عن المباراة الماضية. وغاب الملك المصري عن المباراة الأخيرة أمام إيفرتون والتي فاز فيها ليفربول بنتيجة (5-2).

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