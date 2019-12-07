لأول مرة فى تاريخ مصر.. حكمتان فى طاقم واحد لإدارة مباراة في كأس مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - حازم جودة: شهدت مباراة الاتحاد السكندري مع النصر التى تقام اليوم السبت فى دور الـ 32 لبطولة كأس مصر حدثاً فريداً من نوعه بتواجد الحكمتان مني عطاالله وشاهنده المغربي في طاقم واحد. وأدرجت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة جمال الغندور منى عطا الله وشاهنده المغربي في الطاقم الذي يقوده صبري ابراهيم حكم الساحة . جمال الغندور كان قد دفع بالحكمة نورا سمير كحكم رابع في مباراة اف سي مصر أمام الجونة في دور الـ32 بكاس مصر ثم يارا عاطف التي شاركت كحكم مساعد في مباراة بيراميدز والنجوم في نفس الدور لمنح الفرصة للمحكمات للظهور في الصف الأول للمسابقات المحلية لإكسابهن الخبرات المطلوبة تمهيدا للاعتماد عليهن مستقبلا.

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