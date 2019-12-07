ميتشو لمصراوي: لدي 7 عروض والهلال السوداني من بينها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحدث الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لفريق الزمالك عن مفاوضات الهلال السوداني لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان الهلال السوداني قد أقال مدربه صلاح محمد آدم وذلك بعد خسارة مباراة الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بهدف مقابل هدفين.

وكانت تقارير قد ربطت بين اسم الهلال السوداني وبين المدرب ميتشو والذي رحل مؤخرًا عن الزمالك ليخلفه الفرنسي باتريس كارتيرون.

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وقال ميتشو من خلال تصريحات لـ"الخليج 365": "علينا أن ننتظر ونرى، لكن الأمور مازالت في البداية."

وأضاف ميتشو: "الهلال السوداني من الأندية المقربة لي، حيث أحظى هناك بحب الجميع كوني قدت الفريق إلى نصف النهائي مرتين في دوري الأبطال والكونفدرالية لأكون واحد من أنجح المدربين في تاريخ النادي."

واختتم: "أنا تحت ضغط الآن لقبول العمل الجديد، لدي عروض من ثلاثة منتخبات وأربعة أندية جادة تريد التعاقد معي."