مستشهدًا بقرار اعتزاله.. ميدو: سأصبح رئيسًا للزمالك في 2033 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق مصر للمقاصة ونجم الزمالك السابق، إنه سيصبح رئيسًا لنادي في 2033 معربًا عن ثقته في تحقيق هذا الهدف.

وخلال ظهوره ببرنامج "نجوم الفانتازي" كشف ميدو أنه سيعتزل التدريب في سن الـ50؛ ليحقق هدفه لرئاسة الزمالك.

ميدو يبلغ من العمر 36 عامًا، وبدأ مشواره فى عالم التدريب مع نادي الزمالك عام 2014، وهو في الـ31 من عمره ليتوج ببطولة كأس مصر في نفس العام، ويصبح أصغر مدير فني يتوج ببطولة في مصر.

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واستشهد ميدو "أخبرت زملائي قبل اعتزالي بأعوامٍ أنني لن أكمل مسيرتي مع كرة القدم بعد إتمامي الـ30 من أجل اقتحام عالم التدريب وهو ما فعلته".

وأنهى "أسعى لتكرار ما أخطط وواثق من الوصول لرئاسة الزمالك".

وأعلن ميدو وهو في الـ30 من عمره وتحديدًا في الـ11 من يونيو عام 2013 اعتزاله كرة القدم بعد نهاية مشواره مع نادي بارنسلي الإنجليزي، الذي نافس في دوري الدرجة الأولي الإنجليزي.