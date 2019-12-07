مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي في الصدارة بثلاثية بمرمى بلاتينوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تصدر فريق النجم الساحلي التونسي جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على نظيره بلاتينوم الزيمبابوي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية.

النجم تقدم في الدقيقة 23 عن طريق لاعبه كريم عريبي لينتهي الشوط الأول بتقدم النجم على مضيفه بهدف ثم في الشوط الثاني استهله اللاعب ذاته كريم عريبي بتسجيل الهدف الثاني للنجم ثم أختتم حازم حاج حسن المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 91.

وبهذا الفوز رفع فريق النجم الساحلي رصيده إلى النقطة 6 في الصدارة بينما لم يحصد فريق بلاتينوم أي نقطة ليتذيل المجموعة، وإليكم ملخص المباراة:

انطلاق المباراة

مرور 10 دقائق من الشوط الأول وسط سيطرة متبادلة من قبل الفريقين دون خطورة على مرمى أي منهما.

كريم العريبي يُسجل الهدف الأول بالمباراة لصالح النجم في الدقيقة 20.

مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول؛ حيث شهدت الـ15 دقيقة الأخيرة سيطرة من قبل لاعبي فريق النجم الساحلي الذي وصل لمرمى بلاتينيوم أكثر من مرة حتى سجل هدفًا في الدقيقة 20 عن طريق لاعبه كريم العريبي.

الشوط الأول وصل للدقيقة 40وسط سيطرة في أخر 10 دقائق من لاعبي بلاتينيوم رغبة في التعادل ولكن دون خطورة.

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انتهاء الشوط الأول من المباراة بتقدم النجم الساحلي بهدف وانتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

بداية سريعة للشوط الثاني بهدف ثاني للنجم الساحلي سجله كشريدة في الدقيقة46.

مرور 15 دقيقة من عمر الشوط الثاني وسط سيطرة متبادلة من قبل الفريقين دون أي خطورة حتى الدقيقة 60

وصلت المباراة للدقيقة 70 ولازال النجم متقدم بهدفين نظيفين ولكن أخر 10 دقائق شهدت سيطرة من قبل لاعبي بلاتينيوم.

10 دقائق مرت أخرى دون خطورة أو تغير في نتيجة المباراة وسيطر خلالها لاعبو بلاتينيوم على الكرة.

الدقيقة 90 ولازال النجم متقدم بهدفين.

الدقيقة 91: حازم حج حسن يسجل الثالث لفريقه

انتهاء المباراة بفوز النجم الساحلي بثلاثية نظيفة.