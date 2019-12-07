ريال مدريد يفوز على إسبانيول بثنائية وينفرد مؤقتا بصدارة الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

فاز ريال مدريد بهدفين دون رد على ضيفه إسبانيول في المباراة التي جمعت بين الفريقين السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم، لينفرد مؤقتا بصدارة الليجا بانتظار نتيجة مواجهة برشلونة ومايوركا مساء اليوم.

وجاءت ثنائية الملكي بتوقيع فرنسي خالص من رافائيل فاران (ق37) وكريم بنزيمة (ق79).

وفرض ريال مدريد سيطرته طوال الشوط الأول وكان البرازيلي فينيسيوس الذي عاد للتشكيلة الأساسية في ظل غياب البلجيكي إيدن هازارد والويلزي جاريث بيل للإصابة، هو النجم الأبرز خلال النصف الأول من اللقاء حيث خلق العديد من الفرص لكنه لم ينجح في تجاوز حارس إسبانيول دييجو لوبيز.

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وتمكن الريال أخيرا من هز الشباك بفضل المدافع الفرنسي رافائيل فاران الذي افتتح التسجيل (ق37) بتسديدة عرضية عقب تمريرة من مواطنه كريم بنزيمة، الذي تمكن من تأمين الفوز بتسجيل هدف ثان (ق79) بعد تمريرة من فيدريكو فالفيردي.

وفي الدقيقة 83 من زمن اللقاء، تعرض الفرنسي فيرلان ميندي للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية خلال المباراة وسيغيب بذلك عن مواجهة فالنسيا في الجولة القادمة.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 34 نقطة لينفرد مؤقتا بصدارة الليجا بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة الوصيف الذي سيستضيف مايوركا مساء السبت على الكامب نو ضمن منافسات نفس الجولة.