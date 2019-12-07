تحليل.. هل يكرر كارتيرون "انطلاقة الأهلي التاريخية" في ظهوره الأول مع الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يتأهب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك للظهور الأول مع المارد الأبيض في بطولة دوري أبطال أفريقيا ضد أول أغسطس الأنجولي وهو يسعى لتكرار انطلاقته التاريخية مع الأهلي نادي الأسبق في نفس البطولة.

الأهلي تعاقد مع كاريترون في يونيو 2018 ليخلف حسام البدري بعد تذيله مع الأهلي لمجموعته بالتعادل مع الترجي التونسي في مصر والهزيمة من كمبالا سيتي الأوغندي.

كاريترون قبل التحدي وقال فور إعلانه مدرباً للأهلي " أملك من الخبرة ما يؤهلني للتعامل مع تلك الظروف".

وبالفعل قاد كاريترون الأهلي ببراعة وحقق أفضل انطلاقة للأحمر في تاريخ البطولة -بشكلها الجديد- حيث فاز على تاونشيب رولرز البتسواني ذهاباً وإياباً والترجي في رادس وكمبالا سيتي ليتصدر المجموعة بعد أن كان متذيلاً قبل أن يصعد للنهائي ويخسره بفارق هدف وكل هذه بصفقة واحدة فقط زائدة عن قائمة البدري وهي رفيقه المالي " ساليف كوليبالي".

كيف يلعب كارتيرون؟

يؤمن المدرب الفرنسي ينفس طريقة وأسلوب السويسري كريستيان جروس 4-2-3-1 بنفس الأسلوب المتحفظ الاعتماد على الكرات الهوائية في أوقات كثيرة إنتظار هفوة من الخصوم، لطشة من هنا أو هناك طريقة اللعب تتحول في حالة الرغبة في الفوز إلى 4-4-2 أو 4-1-3-2 أو ثلاثي في الخط الخلفي.

الكرات الثابتة، النقطة المضيئة في تكتيك كارتيرون والتى شكلت فارقاً مع الأهلي اختياره للعملاق المالي ساليف كوليبالي البارع في تنفيذها والمرشح أن يشغل هذا الدور مع الزمالك محمود علاء نجم دفاعه، الفرنسي كان يتعمد على تحرير مدافع المالي واطلاقه في منطقة الـ 6 ياردات بعد اشغال مدافعي الخصوم بالمهاجمين، أو تكوين "ستار" بطريقة لعبة كرة السلة لتحرير كوليبالي ونجحت هذه الخطة.

يؤمن كارتيرون باللا مركزية للثلاثي الذي يلعب خلف المهاجم فيما يستخدم المدير الفني الفرنسي مهاجمه الوحيد تكتكياً ويحركه للضغط على ثغرة الخصوم وهو ما يرشح بدون شك الكونغولي كابونجو كاسونجو للعودة مرة أخرى للنادي الأبيض وقياده هجومه مع مصطفي محمد.

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النقطة الماضية تعني أن زيزو لن يكون لاعب الخط طوال الـ 90 دقيقة وسيتناوب بصحبة الثنائي بن أشرفي و أوباما على جميع المراكز ما خلف مصطفى محمد لخلخلة الخصوم .

اعتمد كارتيرون هجومياً في أحيان كثيرة مع الأهلي على ظهيره التونسي علي معلول وهو ما قد يكرره في الزمالك مع عبد الله جمعة مع تغيير طريقة اللاعب إلى ثلاثي في الخط الخلفي ومنح الحرية لمدافعه صاحب القدرات الهجومية ولكن هذه الفكرة ستكون مرتبططة بالنتيجة بمعنى إنه فى حالة التعادل أو التأخر سيستخدمها .

ومن المتوقع أن يلعب الفرنسي بالتشكيل التالي:

الحارس : محمد عواد.

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – فرجاني ساسي.

ثلاثي قبل المهاجم: أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.