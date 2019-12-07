رمضان صبحي: تكريم الرئيس دافع لبذل مزيد من الجهد

عبر رمضان صبحي كابتن المنتخب الاولمبي ان تكريم الرئيس للاعبين دافع للجميع من أجل بذل الجهد والعرق، في سبيل رفع علم مصر فيالمحافل الدولية، وان تكريم الرئيس اليوم هو مصدر فخر لهذا الجيل من اللاعبين
وكان سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسيقد كرم صباح اليوم المنتخب الاولمبي جهاز فني ولاعبين ومنحهم وسام الرياضه من الدرجة الاولي لفوزهم ببطولة الامم الافريقيه للشباب تحت 23 سنه التي استضافتها مصر مؤخراً والتأهل لاولمبياد طوكيو 2020
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