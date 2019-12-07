لأول مرة.. محمد مخلوف في تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الإعلاميين

أعلن أدهم السلحدار المدير الفني الؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن تشكيل لاعبيه لملاقاة الاعلاميين بعد قليل لحساب منافسات دور الــ32 من بطولة كأس مصر. التشكيل شهد ظهور محمد مخلوف لاعب الوسط للمرة الأولى مع الفريق بجانب محمود البدرى مع الاعتماد على حازم مرسى فى قيادة الهجوم فيما سيشارك محمد هاشم لتعويض غياب قائد الفريق باهر المحمدى. البدرى مع الاعتماد على حازم مرسى فى قيادة الهجوم فيما سيشارك محمد هاشم لتعويض غياب قائد الفريق باهر المحمدى. التشكيل كاملا كالتالى … حراسة المرمى: محمد مجدى Advertisements خط الدفاع: محمود البدرى – محمد هاشم – محمد مجدى الجمل – أحمد أيمن. هاشم – محمد مجدى الجمل – أحمد أيمن. خط الوسط: همام طارق – عماد حمدى – محمد مخلوف – أحمد مدبولى خط الهجوم : بيكيتى سيلفا – حازم مرسى. على مقاعد البدلاء .. محمد فوزى – محمد عمار – محمد بيومى – محمد الشامى – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى – شيلونجو.

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