الجنايني وغريب يشكران رئيس الجمهورية

وجه عمرو الجنايني رئيس لجنه إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم و شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربيه لحرصه علي تكريم الجهاز الفني ولاعبي الفريق الاولمبي بعد فوزهم ببطولة الامم الافريقيه للشباب تحت 23 سنه التي استضافتها مصر مؤخرا والتأهل لاولمبياد طوكيو 2020 ومنح الجهاز الفني واللاعبين وسام الرياضه من الطبقة الاولي

واكد الجنايني على انها لمسه رائعه من سيادة الرئيس أن منح الجهاز الفني واللاعبين وسام الرياضه من الدرجة الاولي وهو بمثابة حافز لكل لاعبي

المنتخبات الوطنيه من اجل الاجاده والتألق في المحافل الدوليه ورساله في غاية الاهميه لكل الرياضين في ان الدوله ممثله في رئيس الجمهوريه تكرم اصحاب الانجاز

وقال الكابتن شوقي غريب ان لقاء الرئيس هو افضل مكافأه للاعبين والجهاز الفني ويحملنا مسئوليه كبيره في المرحله القادمه من أجل الكفاح بشرف في الدوره الاولمبيه طوكيو 2020

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واضاف غريب ان الجميع سعيد بهذا التكريم ووسام الرياضه من الطبقه الاولي موجها شكره البالغ لفخامة الرئيس وكلماته

المعبره في نهاية التكريم وهو ليس بجديد علي الرئيس السيسي الذي يكرم دائما اصحاب الانجازات

واضاف الكابتن شوقي غريب انه سيظل يذكر هذا اليوم كثيرا هو جميع افراد جهازه المعاون واللاعبون ليكون افضل مكافأه بعد جهود كبيره حتي وصلنا لمنصة التتويج وكان هدفنا اسعاد الملايين من الشعب المصري

وقدم شوقي غريب شكره لكل من عاونه في انجاز المهمه بداية من الوزير الدكتور اشرف صبحي واللجنه الخماسيه بالاتحاد المصري لكرة القدم التي ازرت ودعمت الفريق حتي حققنا الهدف والمهندس هاني ابوريده ومجلس ادارة اتحاد الكره السابق الذي دعم الفريق ببرنامج مثالي من أجل الفوز بالبطوله والتأهل لطوكيو وايضا لجماهير الكره المصريه التي راهنت علي الفريق و لم نخذلها بدورنا.