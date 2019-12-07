الجنايني وغريب يشكران رئيس الجمهورية

وجه عمرو الجنايني رئيس لجنه إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم و شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربيه لحرصه علي تكريم الجهاز الفني ولاعبي الفريق الاولمبي بعد فوزهم ببطولة الامم الافريقيه للشباب تحت 23 سنه التي استضافتها مصر مؤخرا والتأهل لاولمبياد طوكيو 2020 ومنح الجهاز الفني واللاعبين وسام الرياضه من الطبقة الاولي
واكد الجنايني على انها لمسه رائعه من سيادة الرئيس أن منح الجهاز الفني واللاعبين وسام الرياضه من الدرجة الاولي وهو بمثابة حافز لكل لاعبيالمنتخبات الوطنيه من اجل الاجاده والتألق في المحافل الدوليه ورساله في غاية الاهميه لكل الرياضين في ان الدوله ممثله في رئيس الجمهوريه تكرم اصحاب الانجاز
وقال الكابتن شوقي غريب ان لقاء الرئيس هو افضل مكافأه للاعبين والجهاز الفني ويحملنا مسئوليه كبيره في المرحله القادمه من أجل الكفاح بشرف في الدوره الاولمبيه طوكيو 2020
واضاف غريب ان الجميع سعيد بهذا التكريم ووسام الرياضه من الطبقه الاولي موجها شكره البالغ لفخامة الرئيس وكلماتهالمعبره في نهاية التكريم وهو ليس بجديد علي الرئيس السيسي الذي يكرم دائما اصحاب الانجازات
واضاف الكابتن شوقي غريب انه سيظل يذكر هذا اليوم كثيرا هو جميع افراد جهازه المعاون واللاعبون ليكون افضل مكافأه بعد جهود كبيره حتي وصلنا لمنصة التتويج وكان هدفنا اسعاد الملايين من الشعب المصري
وقدم شوقي غريب شكره لكل من عاونه في انجاز المهمه بداية من الوزير الدكتور اشرف صبحي واللجنه الخماسيه بالاتحاد المصري لكرة القدم التي ازرت ودعمت الفريق حتي حققنا الهدف والمهندس هاني ابوريده ومجلس ادارة اتحاد الكره السابق الذي دعم الفريق ببرنامج مثالي من أجل الفوز بالبطوله والتأهل لطوكيو وايضا لجماهير الكره المصريه التي راهنت علي الفريق و لم نخذلها بدورنا.
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