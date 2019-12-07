محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام بورنموث

أعلن الإلماني يوجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول عن تشكيل فريقة الرسمي لخوض مواجهة بورنموث بعد قليل والمقرر لها أن تقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر لها أن تقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج". وجاء تشكيل ليفربول كالتالي.. في حراسة المرمى: إليسون في خط الدفاع: لوفرين، جوميز، فان دايك، روبرتسون. Advertisements في خط الوسط: هندرسون، كيتا، ميلنر في خط الهجوم: تشامبرلين، محمد صلاح، فيرمينو.

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