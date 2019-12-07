كريم بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على اسبانيول بالدوري الاسباني

تمكن ريال مدريد من الفوز على اسبانيول بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

بدأت المباراة بشكل سريع، حيث بحث ريال مدريد عن هدف مبكر، وأهدر الفريق أول الفرص التهديفية، بعد إنطلاقة من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسرى ليسدد كرة قوية يتصدى لها دييجو لوبيز حارس إسبانيول ليمنع هدف مبكر في الدقيقة السادسة.

وحاول اسبانيول مبادلة ريال مدريد الهجمات، ولكن انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب دون أن يتمكن فريق من فرض سيطرته بالكامل على مجريات الشوط.

وفي الدقيقة 27 من كرة عرضية لإسبانيول سددها استيبان جرانيرو برأسية قوية، تمكن كورتوا حارس ريال مدريد من إبعادها ليحافظ على

نظافة شباكه، وترتد الكرة للفريق

الملكي بهجمة سريعة قادها المزعج فينيسيوس ولكن حارس اسبانيول تمكن من منع تسديدة البرازيلي من الوصول للشباك.

وبدأ ريال مدريد في الهجوم بشكل أكبر لإنهاء الشوط بهدف، وشكلت إنطلاقات فينيسيوس إزعاج لمدافعي إسبانيول.

وفي الدقيقة 37 من هجمة لريال مدريد يلعب كريم بنزيما الكرة من خلف المدافعين لتصل إلى فاران، المتقدم دون رقابة لينفرد بمرمى إسبانيول مسجلاً أول الأهداف.

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ومع بداية الشوط الثاني ظهر الحماس على لاعبي اسبانيول من أجل إدراك هدف التعادل، بينما بدأ ريال مدريد في اللعب بهدوء بعد أن تقدم في النتيحة.

واستحوذ اسبانيول بشكل أكبر وسط تراجع

نسبي من ريال مدريد، والذي كاد يستغل المساحات خلف دفاعات اسبانيول بهجمة مرتة سريعة انفرد بها كريم بنزيما، ولكن الكرة تبتعد قليلاً إلى الجهة اليسرى ليسددها الفرنسي وتجد حارس اسبانيول بالمرصاد ليمنع هدف ثاني في الدقيقة 53.

وهدأ رتم اللعب، مع محاولات لاعبي ريال مدريد الحفاظ على جهدهم البدني وعدم تلقي أي بطاقات او إصابات من أجل المباراتين المقبلتين أمام فالنسيا وبرشلونة.

وفي الدقيقة 79 تمكن المتألق كريم بنزيما من إستغلال كرة عرضية من هجمة سريعة ليودعها بتسديدة مباشرة في المرمى معلنًا عن ثاني الأهداف.

وتلقى ريال مدريد ضربة موجعة بعدما طرد مدافعه الفرنسي ميندي للطرد بعد تدخل قوي على قدم لاعب إسبانيول، ليكمل الفريق الملكي المباراة بعشرة لاعبين.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 34 نقطة ليحتل الصدارة مؤقتًا منتظراً ما ستسفر عنه مواجهة برشلونة وريال مايوركا مساء اليوم، بينما تجمد رصيد اسبانيول عند 9 نقاط، في المركز قبل الأخير.