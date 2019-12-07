"سيف" يجهز ناشئي الرماية لأولمبياد الشباب

رفع أحمد سيف الدين، مدرب المنتخب الوطني للرماية "مسدس"، حالة الطوارئ داخل معسكر فريق الناشئين ووضع خطة لتأهيل اللاعبين الذين انتقاهم من قطاعات الناشئين والأندية المختلفة.

وقال سيف في تصريحات خاصة للوفد، إن هناك حالة من التركيز بالتعاون مع أمجد حسين

مدرب منتخب البندقية، لتخريج جيل جديد من مواليد 2004 وتجيهزهم ليكونوا نواة لمنتخب مصر المشارك في دورة الألعاب الأولمبية للشباب المقررة في داكار بالسنغال عام 2020.

وشدد مدرب المنتخب على أنه

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يملك 6 رماة صاعدين بقوة ويتنبأ لهم بمستقبل كبير، على رأسهم يارا عصام وعمر أيمن وعمرو عابدين، وكلهم تحت 24 عاما، وأتوقع أن يكونوا مستقبل الرماية المصرية.

وختم "نتدرب بقوة في الفترة الحالية للمشاركة في البطولة العربية للناشئين بشهر فبراير المقبل، وسنكون مشاركين بأكبر عدد لأن البطولة ستقام في القاهرة، ونتوقع منافسة شرسة".