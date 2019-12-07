- 1/3
- 2/3
- 3/3
رفع أحمد سيف الدين، مدرب المنتخب الوطني للرماية "مسدس"، حالة الطوارئ داخل معسكر فريق الناشئين ووضع خطة لتأهيل اللاعبين الذين انتقاهم من قطاعات الناشئين والأندية المختلفة.
وقال سيف في تصريحات خاصة للوفد، إن هناك حالة من التركيز بالتعاون مع أمجد حسينمدرب منتخب البندقية، لتخريج جيل جديد من مواليد 2004 وتجيهزهم ليكونوا نواة لمنتخب مصر المشارك في دورة الألعاب الأولمبية للشباب المقررة في داكار بالسنغال عام 2020.
وشدد مدرب المنتخب على أنه
وختم "نتدرب بقوة في الفترة الحالية للمشاركة في البطولة العربية للناشئين بشهر فبراير المقبل، وسنكون مشاركين بأكبر عدد لأن البطولة ستقام في القاهرة، ونتوقع منافسة شرسة".
كانت هذه تفاصيل خبر "سيف" يجهز ناشئي الرماية لأولمبياد الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.