اتحاد الدراجات ينظم دراسة تحكيم دولية

ينظم اتحاد الدراجات برئاسة وجيه عزام، دراسة تحكيم دولية، بأحد فنادق مدينة نصر وتستمر حتى يوم الحادي عشر من ديسمبر الجاري. نصر وتستمر حتى يوم الحادي عشر من ديسمبر الجاري. يذكر أن مصر استضافت البطولة العربية للدراجات للرجال والآنسات والشباب، والتي اختتمت فعالياتها مساء أمس الجمعة.

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